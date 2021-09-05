جوتيريش يدعو إلى وقف العنف في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأفغان على وقف العنف فوراً وذلك في تقرير رفع إلى مجلس الأمن وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في أفغانستان.

وكتب جوتيريش، في الوثيقة التي لم تنشر بعد وحصلت فرانس برس على نسخة عنها «أدعو إلى وضع حد فوري للعنف واحترام أمن وحقوق جميع الأفغان واحترام التزامات أفغانستان الدولية بما في ذلك جميع الاتفاقات الدولية التي تعهد بها هذا البلد».

وأضاف، في هذه الوثيقة الصادرة في سياق تجديد تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان الذي ينتهي في 17 سبتمبر الجاري «أدعو طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية».

وأكدت حركة طالبان، اليوم الأحد، أنها حققت مكاسب في وادي بانشير، آخر معقل رئيس للمعارضة المسلحة.

وقال جوتيريش، الذي دعا إلى اجتماع دولي في 13 سبتمبر في جنيف لزيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان «أدعو جميع المانحين إلى تجديد دعمهم حتى يتم تعزيز الاستجابة الحيوية بشكل عاجل وتسليمها في الوقت المحدد وتخفيف المعاناة».

كما دعا الأمين العام «جميع الدول لقبول استقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عملية طرد».

وأضاف «من الضروري حماية الحقوق التي تم انتزاعها بصعوبة للنساء والفتيات الأفغانيات. ومن الضروري أيضًا تشكيل حكومة جامعة تمثل جميع الأفغان بمن فيهم النساء والمجموعات العرقية المختلفة».