ميركل تؤكد دعمها لمرشح تحالفها المسيحي للمستشارية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لمرشح تحالفها المسيحي لمنصب المستشار، أرمين لاشيت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ميركل، بحضور لاشيت، في مدينة هاجن بمنطقة الرور غرب ألمانيا اليوم الأحد، وذلك على هامش زيارتها لمناطق تضررت من الفيضانات في ولاية شمال الراين ويستفاليا التي يترأس لاشيت حكومتها، وهي أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان.

وقالت ميركل: إن «أرمين لاشيت يقود هذه الولاية الأكبر في ألمانيا بنجاح للغاية، ومن يتمكن من قيادة مثل هذه الولاية بهذا النجاح، فإن بإمكانه قيادة جمهورية ألمانيا الاتحادية كمستشار».

وأضافت ميركل أن المطلوب العمل بطاقة كاملة على كل الأصعدة «سواء في الحكومة أو بين القائمين على الحملة الانتخابية» في الأسابيع الثلاثة المقبلة حتى الانتخابات البرلمانية.

واستطردت ميركل:«لدينا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها في وقت واحد، وهناك كورونا والفيضانات وبعد ذلك هناك الانتخابات البرلمانية، لكنني أعتقد أن بإمكاننا أن نتصدى لهذه الأمور بشكل جيد معاً. وأرمين لاشيت يعرف بدعمي له».

وكان لاشيت قد أعلن مطلع الشهر الجاري أنه يتلقى دعماً كافياً من المستشارة، رغم أنها لم تدع بشكل مباشر إلى انتخابه.