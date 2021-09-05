تسيير رحلات إلى مطار كابل يوميا لإيصال المساعدات الإنسانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2021 7:15 مساءً

قالت قطر، إنها ستعمل على تسيير رحلات خاصة يومية إلى العاصمة الأفغانية كابل لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتعهد سفير قطر لدى أفغانستان، سعيد بن مبارك الخيارين، في حديث إلى شبكة “الجزيرة” اليوم الأحد، بأن جسرا جويا بين الدوحة وكابل سيستمر خلال الأيام القادمة، قائلا: “سيتم تسيير طائرة قطرية إلى كابل يوميا تحمل مساعدات للشعب الأفغاني”.

وجاء هذا التصريح على خلفية هبوط خامس طائرة قطرية خلال الأيام الأخيرة في مطار حامد كرزاي الدولي بكابل اليوم، وكان في استقبالها الخيارين.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن هذه المساعدات مقدمة من قبل صندوق قطر للتنمية ومنظمة “قطر الخيرية” والهلال الأحمر القطري.

ويأتي ذلك على خلفية استئناف بعض الرحلات الداخلية من مطار كابل (إلى بعض الولايات الأفغانية) الذي توقف عن العمل بعد وصول حركة “طالبان” إلى الحكم في البلاد.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأفغانية الحكومية “أريانا” اليوم على صفحتها في “فيسبوك” عن استئناف تسيير رحلاتها إلى ثلاث وجهات في داخل البلاد، وهي مدن هرات في الغرب وقندهار في الجنوب ومزار شريف في الشمال.

في غضون ذلك، يواصل خبراء من قطر وتركيا عملهم على إعادة تشغيل مطار كابل الدولي بالكامل.