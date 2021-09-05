وزير خارجية إسرائيل يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء القادم إلى موسكو، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية أن وزير الخارجية يائير لابيد ينطلق مساء الاربعاء القادم الى روسيا لاجراء اجتماع عمل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وسيكون الاجتماع الاول بينهما منذ استلام لابيد منصبه وزيرا للخارجية، وذكر البيان ان لابيد سيعود الخميس من موسكو الى اسرائيل.

وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن ذلك يأتي تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المقررة إلى موسكو الشهر القادم حيث سيعقد اجتماع قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن الزيارة تهدف إلى مناقشة المسائل الاستراتيجية والأمنية والسياسية، وذلك في ظل تقارير عن إبداء روسيا معارضتها لجولة الغارات الجديدة التي شنتها إسرائيل على سوريا مؤخرا.ري الأسبوع القادم محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقبل اسابيع زار رئيس مجلس الامن القومي السابق مائير بن شابات مع الرئيس الجديد ايال حولتا موسكو، واجتمعا خلال الزيارة مع رئيس مجلس الامن القومي الروسي نيكولاي بيترشوف ناقشوا خلالها الوضع في سوريا

.وافادت صحيفة “الشرق الاوسط” الصادرة في لندن اليوم، نقلا عن ديبلوماسي روسي ان “فتورا في العلاقات بين روسيا واسرائيل مؤخرا”، والذي قال ان الامر زاد بعد ما وصفه بعد “سلسلة من الخطوات الاسرائيلية” والتي يقصد بها الهجمات المنسوبة الى اسرائيل في سوريا، قبل شهرين.

واضاف المسؤول الروسي انه “في الاجتماعات التي اجرتها بعثة امنية اسرائيلية في موسكو لم يتوصل الجانبان الى تفاهمات بعدد من القضايا” الديبلوماسي الروسي لم يتطرق الى فحوى الخلافات ، لكنه قال انه “لايوجد رغبة لدى موسكو الاستمرار بالاجتماعات والمشاورات على خلفية عدم النجاخ بالتوصل الى توافق بالمواقف بين الجانبين وعلى خلفية الشعور لدى الجانب الروسي انه لا يوجد تعاون من الجانب الاسرائيلي”.

ومؤخرا زاد عدد البيانات الروسية بعد الهجمات المنسوبة الى اسرائيل، بان الدفاعات الروسية ساهمت بالتصدي لهذه الهجمات المنسوبة الى اسرائيل، الجمعة الماضية اعلن الجيش الروسي ان الدفاعات من انتاج روسي والمنصوبة في سوريا، تصدت الى 21 قذيفة من أصل 24 قذيفة اطلقتها الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي ليلة الخميس الماضي.