واشنطن تدعو الحوثي لوقف الهجمات “العبثية” على السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2021 6:45 مساءً

أعربت البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى السعودية، الأحد، عن إدانتها للهجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة “إدانة قاطعة”، مضيفة أن “مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق”.

وقالت البعثة في بيان إن الهجوم الذي أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل “يطيل أمد الصراع في اليمن”.

وحثت البعثة مجددا الحوثيين على الوقف الفوري لهذه الهجمات “العبثية” والبدء في العمل للتوصل لحل سلمي ودبلوماسي للصراع.

وأكدت البعثة التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة الى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

وأعلنت السعودية، الأحد، تمكن دفاعاتها الجوية من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية، وثلاث طائرات مفخخة، أطلقها الحوثيون نحو المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران الجنوبيتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن عملية اعتراض الصواريخ تسببت بتناثر شظايا أحدها على حي ضاحية الدمام، ما أدى لإصابة طفل وطفلة، وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار طفيفة.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.