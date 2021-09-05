العراق يتسلم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا تبرعت بها الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تسلم العراق، اليوم الأحد، أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها واشنطن لبغداد عبر مبادرة كوفاكس.

وقالت أعلنت السفارة الأميركية في العراق، في بيان إن “اللقاحات الواصلة تم تسليمها الى المستشفيات في مختلف انحاء البلاد”.

وأضافت أن هذا التبرع “سيقطع شوطا طويلا في مكافحة فايروس كورونا في العراق”.

ويشهد العراق تراجعا نسبيا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، التي وصلت إلى نحو 4800، الأحد، مقابل أكثر من 12 ألف في اليوم قبل أسابيع.

وتجاوز عدد الملقحين بلقاحات كورونا في العراق الـ3.6 مليون شخص، من أصل 40 مليون عراقي تقريبا.