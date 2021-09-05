بينيت يوجه رسالة للشعب الإيراني: النظام القبيح الذي يأسركم هو عدونا المشترك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، رسالة للإيرانيّين باللغة الفارسية، لافتاً إلى أن “يوم الصداقة بات قريبا”.

رئيس الوزراء وجه رسالة عبر “تويتر”، وجّه للشعب الإيراني، قائلا: إنه “متأكد من أن يوم إعادة الصداقة بين شعبي إيران وإسرائيل بات قريباً”.

وكتب “بينيت” في تغريدته التي جاءت احتفاء ببلوغ عدد المعجبين في حسابه باللغة الفارسية 100 ألف شخص، “إن النظام القبيح الذي يأسركم ويعتزم إبادتنا هو وحده عدونا المشترك”.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه “متأكد من أن يوم إعادة الصداقة بين شعبي إيران وإسرائيل بات قريبا، وحتى ذلك الحين سنكون على اتصال ببعضنا البعض. شكرا لكم”.

وكان “بينيت” اختتم قبل أيام زيارة إلى الولايات المتحدة، وتمحورت قمة عقدها مع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” حول ملف إيران، وتهديدها لأمن إسرائيل.

إلى جانب ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، بعد أن استعراض خطوات ردع طهران، واحتواء سلوكها الإقليمي الخطير.

ويعتبر النظام الإيراني إسرائيل عدوا لدودا له، اذ يتحدث كبار المسؤولين عن قرب سقوط إسرائيل، في خطاباتهم الحماسية؛ في تهديد يتكرر منذ سنوات، بينما تعتبر تل أبيب أن طهران تشكل تهديدا جديا على أمنها.