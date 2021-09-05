مقتل 3 جنود باكستانيين فـي هجوم انتحاري

إسلام أباد ـ د.ب.أ: لقي ما لا يقل عن ثلاثة أفراد من القوات شبه العسكرية في باكستان حتفهم عندما فجر انتحاري نفسه بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في جنوب غرب باكستان أمس، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد شاهزاد، إن “ثلاثة جنود على الأقل من قوات حرس الحدود شبه العسكرية قتلوا في الهجوم الانتحاري”.وأضاف أن 20 شخصا آخرين، بينهم مدنيون، أصيبوا في الهجوم.

ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تديرها القوات شبه العسكرية على بعد 20 كيلومترا تقريبا خارج كيتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

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