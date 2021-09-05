مسؤول عسكري أميركي: أفغانستان تتجه نحو الحرب الأهلية

وزيرا خارجية إيران وباكستان يجريان محادثات

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: قال رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن أفغانستان يمكن أن تكون على حافة الانزلاق لحرب أهلية.

وقال ميلي في حوار السبت مع شبكة فوكس نيوز في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ”تقديري العسكري هو أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية”.

وأضاف ”لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم”.

وحذر من أن مثل هذا التطور قد يدفع بدوره الجماعات الإرهابية لاستغلال فراغ السلطة في أفغانستان.

وأوضح أن الخوف هو أن يعيد تنظيم القاعدة نفسه وأن يوسع متطرفو تنظيم “داعش” من نفوذهم، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية.”

وقال ”يمكن رؤية ظهور جديد للإرهاب من تلك المنطقة العامة خلال 12 أو 24 أو 36 شهرا، ونحن سوف نراقب ذلك”.

إلى ذلك أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات هاتفية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي حول أحدث التطورات في أفغانستان.

ولفتت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إلى أن المحادثات التي جرت مساء السبت جاءت عقب المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية مع نظيريه الروسي والصيني.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي لجيران أفغانستان على مستوى المبعوثين الخاصين ووزراء الخارجية في الأيام القليلة القادمة.