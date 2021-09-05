الصحة العالمية وبريطانيا تدرسان معاهدة للأوبئة وأصل كورونا

■ البحرين توافق على جرعة ثالثة منشطة من لقاح «سبوتنيك5»

■ دلتا تتسبب فـي دخول مزيد من الأطفال للمستشفيات بأميركا

■ مصر ترجح عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية

■ غزة تدخل منحنى خطيرا فـي أعداد الإصابات اليومية

■ سوريا تطلق حملة للتطعيم تستمر حتى منتصف الشهر

■ البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من «سينوفاك»

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

بحث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، مقترحا عالميا حول إنشاء معاهدة للأوبئة هدفها دعم قدرة العالم على مواجهة الأوبئة عند بداية انتشارها. وقد ذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تدوينة على “تويتر”، أرفقها بصورة له مع وزير الصحة البريطاني. وقال أدهانوم، إن اجتماعه مع وزير الصحة البريطاني في روما كان اجتماعا عظيما، مشيرا إلى أنهما بحثا معاهدة مقترحة للاستعداد والاستجابة للأوبئة العالمية. وتهدف المبادرة المقترحة لدعم جهود الاستجابة للأوبئة وتتضمن البحث في أصل نشأة فيروس كورونا ومقاومة الميكروبات. كما تضمنت النقاشات سبل دعم منظمة الصحة العالمية لتصبح أكثر قوة وقدرة على الاستجابة للأزمات الصحية العالمية.

خليجيا، ذكرت وكالة أنباء البحرين أمس أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح “سبوتنيك5” للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يوميا في الاردن. في مصر، رجح مصدر مطلع في الحكومة إمكانية عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. ولفت المصدر الحكومي المصري إلى وجود اتجاه داخل الحكومة يميل لضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية فى الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات. في فلسطين أفادت تقارير وزارة الصحة بقطاع غزة، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في ارتفاع مستمر، وينبئ بالدخول في مرحلة الخطر. في سوريا أطلقت وزارة الصحة حملة للتطعيم ضد فيروس “كورونا” تستمر لغاية الـ16 من شهر سبتمبر الجاري عبر مراكز وفرق متنقلة في مختلف المحافظات السورية.

دوليا، كشفت دراستان أجرتهما مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن الأطفال أكثر عرضة لدخول المستشفيات وسط انتشار لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى سريعة الانتشار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وقالت بلومبرج، إنه رغم ذلك يبدو أن الأطفال لم يتعرضوا للإصابة بأمراض أكثر خطورة، تتطلب دخول العناية المركزة، على سبيل المثال، مما كانت عليه في الطفرات الفيروسية السابقة.

من جهة ثانية قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه قد لا يحصل على جرعة ثالثة من لقاح كوفيد19، في حال وافق العديد من المنظمين الصحيين داخل أمريكا على السماح باستخدامه بين معظم أفراد شعبه. وأوضح ترامب في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية: “أشعر أنني في حالة جيدة، ربما لن أتلقى الجرعة الثالثة”.

الى ذلك، قالت هيئة أنفيسا للرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل إنها علقت استخدام أكثرمن 12 مليون جرعة من لقاح كوفيد19 الذي طورته شركة “سينوفاك” الصينية بعد اكتشاف أنه تم إنتاجها في مصنع غير مرخص. من جهتها سجلت دول القارة الإفريقية ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات، وفقا لما أفاده المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.