لبنان: مناطق الشمال وعكار بلا شبكة اتصالات

بيروت ـ د.ب.أ: كشف تقرير لبناني عن أن أزمات لبنان لن تبقى على حالها فحسب، بل هي مرشحة لتتفاقم، وآخرها أزمة انقطاع الاتصالات الخلوية، بما فيها خدمات الإنترنت والاتصال المباشر، والتي بدأت تلقي بثقلها على مناطق الشمال وعكار.

وقالت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر أمس إنه وبالرغم من أن المشكلة مستمرة منذ حوالي الأسبوعين، إلا أنه لم يصدر أي توضيح عن الشركتين المشغلتين.

ووفق الصحيفة، يعيش أبناء عدد من المناطق في محافظتي الشمال وعكار، مشكلة كبيرة بسبب انقطاع خدمات شركتي الاتصالات، إذ يواجهون صعوبة كبيرة في إجراء الاتصالات واستخدام الإنترنت، وغالبا ما يلجأون إلى أقرب نقطة “واي فاي” لإجراء مكالماتهم، حيث ما زالت خدمات “أوجيرو” وبعض شركات الإنترنت الخاصة تعمل، وإن بشكل بطيء ومتقطع، نتيجة انقطاع كهرباء الدولة والإطفاء الكامل لمولدات الاشتراك في ساعات النهار.وطبقا للصحيفة، تشهد، منذ ما يقارب الأسبوعين، مناطق البداوي والمنية ودير عمار، وصولا إلى مناطق المحمّرة والعبدة في عكار، انقطاعا تاما للاتصالات وخدمات الإنترنت. وبالتالي، يعاني أكثر من 600 ألف مشترك في تلك المناطق من مشكلة انقطاع شبكة الاتصالات، والبطء الكبير في الـ4G.