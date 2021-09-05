دراسة: نزلات البرد تعزز المناعة ضد كورونا

برلين ـ وكالات: أفادت دراسة بحثية أجريت في العاصمة الألمانية برلين، بأن الإصابة بنزلات البرد تحسن من الاستجابة المناعية عند الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19. ونقلت قناة “دويتش فيله” عن فريق بحثي ألماني بقيادة لويس لويال أن الإصابات السابقة بنزلات البرد تعزز المناعة ضد الإصابة بكوفيد19، وأرجع ذلك لتشابه بنية فيروس كورونا المستجد مع الفيروسات المسببة لنزلات البرد. وأوضحت الدكتورة المشاركة في البحث كلاوديا جيزيكي ـ تيل أنه عند الإصابة بنزلات البرد يطلق الجهاز المناعي نوعا من خلايا الذاكرة ضد فيروسات كورونا.

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