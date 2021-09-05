انت الان تتابع خبر ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في كمرك ام قصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم ضبط حاوية مواد كيميائية ( نترات الكالسيوم ) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي".
وأضافت، "تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من شعبة التراخيص و استخبارات المنفذ و بمساندة هيئةالمنافذ و شرطة الكمارك".
وأضافت، "تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من شعبة التراخيص و استخبارات المنفذ و بمساندة هيئةالمنافذ و شرطة الكمارك".