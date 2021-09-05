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ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في كمرك ام قصر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم ضبط حاوية مواد كيميائية ( نترات الكالسيوم ) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي".

وأضافت، "تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من شعبة التراخيص و استخبارات المنفذ و بمساندة هيئةالمنافذ و شرطة الكمارك".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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