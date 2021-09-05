ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في كمرك ام قصر

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم ضبط حاوية مواد كيميائية ( نترات الكالسيوم ) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي".

وأضافت، "تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من شعبة التراخيص و استخبارات المنفذ و بمساندة هيئةالمنافذ و شرطة الكمارك".

