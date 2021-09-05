دولة مجاورة تسجل اكثر من 25 الف اصابة بكورونا

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، انه "تم تسجيل 25.870 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وعدد الوفيات 610 حالات وفاة ويصبح بذلك العدد الإجمالي للمصابين في إيران 5.129.407 وإجمالي الوفيات 110.674 حالة".وأضافت الوزارة أن "عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 4.362.814، في حين بلغت الحالات الحرجة 7.689 شخصا".

كما بلغ إجمالي اللقاحات الموزعة حتى اليوم 29.152.527 جرعة، موزعة على 19.467.858 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و9.684.669 تلقوا الجرعتين.

