= جدل الكتلة الاكبر يسبق الانتخابات المبكرة.. وتحذير من أزمة سياسية جديدة بعد اعلان النتائج.

بغداد - ياسين صفوان - = على خلفية حادثة كركوك.. توجيه بتكثيف الجهد الاستخباري في المحافظة،، ومطالبات بمعالجات عاجلة للخروقات الامنية.

انت الان تتابع خبر اعتداءات كركوك وخلية اربيل والكتلة الأكبر وكورونا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية