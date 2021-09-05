انت الان تتابع خبر اعتداءات كركوك وخلية اربيل والكتلة الأكبر وكورونا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = على خلفية حادثة كركوك.. توجيه بتكثيف الجهد الاستخباري في المحافظة،، ومطالبات بمعالجات عاجلة للخروقات الامنية.
= إقليم كردستان يطيح بخلية خطيرة تابعة لداعش.. ويحبط محاولة لشن هجمات إرهابية في أربيل.
= جدل الكتلة الاكبر يسبق الانتخابات المبكرة.. وتحذير من أزمة سياسية جديدة بعد اعلان النتائج.
= اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة بشأن كورونا.. وتسمح بزيارة الاربعينية لـاربعين ألف أجنبي.
= امنية الانتخابات تضع خطتها الخاصة بالاقتراع.. وتشدد حرصها على حماية المخازن ومراكز الناخبين.
= جدل الكتلة الاكبر يسبق الانتخابات المبكرة.. وتحذير من أزمة سياسية جديدة بعد اعلان النتائج.
= اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة بشأن كورونا.. وتسمح بزيارة الاربعينية لـاربعين ألف أجنبي.