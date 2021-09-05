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اعتداءات كركوك وخلية اربيل والكتلة الأكبر وكورونا في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = على خلفية حادثة كركوك.. توجيه بتكثيف الجهد الاستخباري في المحافظة،، ومطالبات بمعالجات عاجلة للخروقات الامنية.
= إقليم كردستان يطيح بخلية خطيرة تابعة لداعش.. ويحبط محاولة لشن هجمات إرهابية في أربيل.

= امنية الانتخابات تضع خطتها الخاصة بالاقتراع.. وتشدد حرصها على حماية المخازن ومراكز الناخبين.

= جدل الكتلة الاكبر يسبق الانتخابات المبكرة.. وتحذير من أزمة سياسية جديدة بعد اعلان النتائج.


= اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة بشأن .. وتسمح بزيارة الاربعينية لـاربعين ألف أجنبي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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