بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية ضد السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت بريطانيا الهجمات الصاروخية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد المناطق والأعيان المدنية بالسعودية.

وألقت بريطانيا باللوم على جماعة الحوثي الإرهابية التي تدعمها إيران.

يأتي ذلك في إطار جرعة تطرف محشوة بالموت ومقاومة للسلام تضخها مليشيات الحوثي في جسد اليمن والجارة السعودية، في انتهاكات تعرّي فظائع أذرع إيران.

أكثر من هجوم حوثي، اعترضه تحالف دعم الشرعية باليمن، خلال أسبوع واحد، وسط إدانات عربية ودولية واسعة النطاق.

فخلال الـ24 ساعة الماضية، اعترض التحالف العربي 3 صواريخ باليستية وثلاث مسيرات مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة.