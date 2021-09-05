مسؤول سوداني لـ"الخليج 365": ترتيبات دارفور الأمنية بحيز التنفيذ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف سليمان صندل نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية بمسار دارفور عن بدء تفعيل الترتيبات الأمنية بالإقليم.

وقال الفريق سليمان صندل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اجتماع اللجنة الفنية التشاورية الذي عقد اليوم الأحد تم خلاله تشكيل الآليات عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة عبدالفتاح البرهان.



وأوضح صندل أنه تم أيضًا تكوين اللجنة العسكرية العليا المشتركة، ولجنة وقف إطلاق النار الدائم، بخلاف عدد من اللجان القطاعية.

وأكد أنه الاجتماع ناقش كيفية تفعيل وتشغيل لجنة إطلاق النار باعتبارها القلب المحرك لأعمال وإشغال الترتيبات الأمنية ، وتابع قائلًا: "اللجنة مسؤولة من التنسيق والتحقق والضبط والإشراف على وقف إطلاق النار، والتحركات العسكرية والعمل الفني، بجانب المساعدة في دمج القوات، وتحديد نقاط الارتكاز" .

وأضاف نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية بمسار دارفور، أن اللقاءات مع الضباط ستستمر إلى غدا الإثنين لتداول حول بعض المفاهيم في اتفاق جوبا لسلام السودان خاصة الباب الثامن المتعلق بالآليات القيادة والسيطرة، تشكيل قوة حفظ أمن دارفور، نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح، تحديث القوات المسلحة وجميع القوات .

ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، على اتفاق جوبا للسلام، تضمن إصلاح المؤسسة العسكرية من خلال عمليات دمج قوات الحركات المسلحة الواردة في بند الترتيبات الأمنية.

ورغم الآمال في أن يضع الاتفاق حداً لحروب ونزاعات امتدت سنوات في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، مخلفة آلاف الضحايا وما يقارب ثلاثة ملايين من اللاجئين والنازحين، إلا أن أحداث عنف لا تزال تندلع بين وقت وآخر.