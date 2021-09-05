المزروعي: "مشاريع الخمسين" انطلاقة نوعية نحو الريادة العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن المشاريع الإستراتيجية الوطنية خطوة متقدمة نحو الاستدامة الاقتصادية.

وقال المزروعي بهذه المناسبة " إن المشروعات الجديدة التي تم الإعلان اليوم عنها تمثل دفعة قوية وانطلاقة نوعية نحو الريادة العالمية وتعزز من الإنجازات الفارقة صوب الخمسين عاماً المقبلة والمضي حثيثاً نحو مستهدفات المئوية 2071"

وتابع" كما ستدعم المشاريع التجربة التنموية التي تميزت بها الإمارات عماً سواها في وقت قصير من عمر الشعوب، الأمر الذي نراه جلياً في قول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية لتصنع مستقبلها بل ستصنعه بنفسها".

وأشار سهيل المزروعي إلى أنه سيكون للمشروعات الجديدة إلى جانب القوانين والتشريعات والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها حكومة الإمارات دور في تحويل الدولة إلى إحدى أهم وجهات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال حول العالم ما سيدعم تنافسيتها في شتى المجالات لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر المستدام الذي يُعد ضمانة حقيقية لمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة وإن تلك المشروعات الطموحة تمثل ثمرة رؤية سديدة لقيادة رشيدة لا تعرف المستحيل.

ولفت إلى أن الإعلان عن هذه المشروعات الوطنية في هذا التوقيت وقبل فترة وجيزة من انطلاق فعاليات الحدث العالمي الأبرز إكسبو 2020 في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة "كوفيد- 19" له مدلولات كثيرة أبرزها أن الإمارات ماضية في مسيرة التنمية الشاملة بتحويل التحديات إلى فرص حقيقة داعمة للتوجهات المستقبلية والمستهدفات الوطنية.

ولفت إلى أن الهدف الحقيقي من تلك المشاريع خدمة المجتمع وتوفير أفضل البيئات الداعمة للتنمية علاوة على ما تمثله من قيّمة في توفير فرص جديدة ومسارات متنوعة للاستثمار بما يعود بالفائدة على الاقتصادات الوطنية وبالتالي النفع على الوطن والمواطن .

وقال : " نستهدف في دولة الإمارات العمل المستقبلي المبني على تعزيز التعاون لاستدامة مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية وتشجيعيها لمواصلة الإنجازات الطموحة التي بدأتها دولة الإمارات منذ اليوم الأول لقيام الاتحاد على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .



