أفغانستان تتجه نحو الحرب الأهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن أفغانستان يمكن أن تكون على حافة الانزلاق لحرب أهلية.

وأشار في حوار مع شبكة فوكس نيوز في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا» تقديري العسكري هو أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية»، وأضاف» لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم».

وأوضح أن الخوف هو أن يعيد تنظيم القاعدة نفسه وأن يوسع متطرفو تنظيم داعش من نفوذهم، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية». وقال «يمكن رؤية ظهور جديد للإرهاب من تلك المنطقة العامة خلال 12 أو 24 أو 36 شهرا، ونحن سوف نراقب ذلك».