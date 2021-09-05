اشتباكات وفوضى في الجبل الأسود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اندلعت اشتباكات بين رجال شرطة ومئات من المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق المؤدية إلى مدينة «سيتيني»، العاصمة التاريخية، لمونتينيجرو(الجبل الأسود)، والذين يحاولون عرقلة تنصيب الرئيس الجديد للكنيسة الأرثوذوكسية في البلاد.

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