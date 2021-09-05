3 قتلى بين جنود باكستان في هجوم انتحاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي نحو ثلاثة أفراد من القوات شبه العسكرية في باكستان حتفهم عندما فجر انتحاري نفسه بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في جنوب غرب البلاد أمس، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد شاهزاد، إن «ثلاثة جنود على الأقل من قوات حرس الحدود شبه العسكرية قتلوا في الهجوم الانتحاري»، وأضاف أن 20 شخصا آخرين، بينهم مدنيون، أصيبوا في الهجوم.

ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تديرها القوات شبه العسكرية على بعد 20 كلم تقريبا خارج كيتا، عاصمة إقليم بلوشستان. وأعلنت حركة طالبان باكستان المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.