3 قتلى بين جنود باكستان في هجوم انتحاري

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وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد شاهزاد، إن «ثلاثة جنود على الأقل من قوات حرس الحدود شبه العسكرية قتلوا في الهجوم الانتحاري»، وأضاف أن 20 شخصا آخرين، بينهم مدنيون، أصيبوا في الهجوم.
ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تديرها القوات شبه العسكرية على بعد 20 كلم تقريبا خارج كيتا، عاصمة إقليم بلوشستان. وأعلنت حركة طالبان باكستان المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.
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