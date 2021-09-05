أنور قرقاش يؤكد أن وثيقة مبادئ الخمسين تؤكد مسار الإمارات العقلاني الراسخ

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش إن "إعلان الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين يؤكد مجدداً مسارها العقلاني الراسخ الذي يوائم بين القيم والممارسة العملية ويضع الإنسان في صدارة الأولويات".



وتابع قرقاش في تغريدة له، اليوم السبت، "تنطلق مرحلة جديدة من النمو والتقدم والازدهار بخطوات واثقة وعمل دؤوب تتعدى مكاسبه حدودنا الجغرافية".