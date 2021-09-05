إيطاليا: إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار شمال البلاد

04 سبتمبر , 2021 أفادت وسائل إعلام محلية أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمدينة ترييستي شمال إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكرت محطة إذاعة"راي" العامة وعدد من الصحف اليومية أن 8 أشخاص أصيبوا، أحدهم إصابته خطيرة.

وذكرت تقارير أن الشرطة اعتقلت شخصين بعد وقت قصير من الحادث الذي يبدو أنه مشاجرة كبيرة بين مجموعتين من الاشخاص من كوسوفو.

وقال شاهد لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن "المشاجرة التى استخدمت فيها الكراسى ومقاعد الحانات استمرت قرابة 10 دقائق".

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