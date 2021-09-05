أحمد مسعود يتعهّد بمواصلة قتال طالبان

04 سبتمبر , 2021

عقب انتشار أخبار عن سيطرة حركة طالبان لوادي بنشجير، الإقليم الوحيد الباقي خارج سيطرتها، أعلن زعيم فصيل من "المقاومة ضد مسلحي حركة طالبان" في أفغانستان اليوم السبت أنه سيواصل قتال الحركة؛

وفيما طالبان لم تصدر أيّ إعلان رسمي في هذا الشأن، وصرّح أحد سكّان بنشجير لوكالة فرانس برس أنّ هذه المعلومات زائفة،كتب زعيم "جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان"، أحمد مسعود، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "لن نتخلى أبدا عن القتال من أجل الله والحرية والعدالة".

كما وردت أخبار أن زعماء "المقاومة" فروا من البلاد. وفي أعقاب تلك الشائعات، فتح مقاتلو حركة طالبان النيران، كمراسم احتفالية، في مختلف أنحاء العاصمة، كابول والعديد من الأقاليم الأفغانية، طبقا لما ذكره سكان في كابول وصحفيون محليون، الليلة الماضية.

ودعا المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مقاتلي الحركة إلى عدم إهدار الذخيرة، محذرا من أن سقوط أعيرة نارية ربما يضر بالمدنيين.

وفي مقطع فيديو، نشرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، قال أمر الله صالح إن المقاومة ضد طالبان ستستمر.

وعلى مدى خمسة أيام تقريباً، يندلع قتال عنيف بين مقاتلي حركة طالبان و"جبهة المقاومة الوطنية" حول وادي بنشجير. وفشلت محادثات استمرت لفترة قصيرة في الوصول لحل سلمي.

وعرضت طالبان على مسعود منصباً داخل الحكومة، لكنه رفض، طبقا لما ذكره فهيم داشتي، أحد المتحدثين باسم حركة "المقاومة".

وتطالب حركة "المقاومة" بمشاركة سياسية عادلة لجميع الجماعات العرقية، بالإضافة إلى حماية حقوق المرأة وحرية التعبير والانتخابات.

تضارب معلومات حول سيطرة طالبان على وادي بنشجير