انت الان تتابع خبر كومان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور قبل حذفه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-05 | 17:05
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نشر المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الهولندي رونالد كومان ، اليوم الأحد، عن طريق الخطأ حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "Peppa Pig" عبر حسابه على موقع "تويتر".
ونال منشور كومان إعجاب أكثر من 1700 شخص، و989 تعليقا، وأعاد 612 شخصا نشر المنشور، قبل أن يحذفه الهولندي.
و"بيبا بيج - Peppa Pig" هو مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني بريطاني لمرحلة ما قبل المدرسة، من إخراج وإنتاج أشيلي بيكر ديفيز، بالتعاون مع إنتيرتيمنت ون ونيكجونيور، والقناة 5 البريطانية.
و"بيبا بيج - Peppa Pig" هو مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني بريطاني لمرحلة ما قبل المدرسة، من إخراج وإنتاج أشيلي بيكر ديفيز، بالتعاون مع إنتيرتيمنت ون ونيكجونيور، والقناة 5 البريطانية.
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