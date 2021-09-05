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'طالبان' تعلن سيطرتها على جميع مديريات بنجشير

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بغداد - ياسين صفوان - أكد متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، بأن مقاتلي الحركة سيطروا على جميع مديريات ولاية بنجشير، ويقتربون من السيطرة على مركزها.
وكانت الحركة أعلنت سيطرتها على مديرية روخه، وتحرز تقدما باتجاه مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد إن "قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبا في الوقت الحالي".


ولم تعلق "جبهة المقاومة" على إعلان "طالبان" هذا.

ولا تزال بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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