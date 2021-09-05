'طالبان' تعلن سيطرتها على جميع مديريات بنجشير

وكانت الحركة أعلنت سيطرتها على مديرية روخه، وتحرز تقدما باتجاه مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد إن "قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبا في الوقت الحالي".



ولم تعلق "جبهة المقاومة" على إعلان "طالبان" هذا.

ولا تزال بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

