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أركان الجيش تصدر توجيهات بشأن تدريب الطيارين على المقاتلات (وثائق)

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت رئاسة أركان الجيش، توجيهات بشأن تدريب الطيارين في كلية القوة الجوية على المقاتلات.
ودعت الرئاسة بحسب وثائق وردت إلى الخليج 365، اليوم الأحد، إلى "التريث في شراء طائرات تدريب ابتدائي جديدة لتوفر البديل وهي طائرات سنرنا بعدد ١٢ طائرة، وانتظار حسم موضوع طائرات lasta-95".

ووجهت أيضاً، بحسب الوثائق، "بحسم الموضوع الفني لطائرات lasta-95 مع الجانب الصربي وتزويد الرئاسة بتقارير فنية مفصلة من قبل قيادة القوة الجوية".


أدناه الوثائق:
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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