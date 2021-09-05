أركان الجيش تصدر توجيهات بشأن تدريب الطيارين على المقاتلات (وثائق)

ودعت الرئاسة بحسب وثائق وردت إلى الخليج 365، اليوم الأحد، إلى "التريث في شراء طائرات تدريب ابتدائي جديدة لتوفر البديل وهي طائرات سنرنا بعدد ١٢ طائرة، وانتظار حسم موضوع طائرات lasta-95".

ووجهت أيضاً، بحسب الوثائق، "بحسم الموضوع الفني لطائرات lasta-95 مع الجانب الصربي وتزويد الرئاسة بتقارير فنية مفصلة من قبل قيادة القوة الجوية".



أدناه الوثائق: