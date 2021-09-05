قرقاش: وثيقة مبادئ الخمسين تؤكد مسار الإمارات العقلاني الراسخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش إن "إعلان الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين يؤكد مجدداً مسارها العقلاني الراسخ الذي يوائم بين القيم والممارسة العملية ويضع الإنسان في صدارة الأولويات".

وتابع قرقاش في تغريدة له، اليوم السبت، "تنطلق مرحلة جديدة من النمو والتقدم والازدهار بخطوات واثقة وعمل دؤوب تتعدى مكاسبه حدودنا الجغرافية".

أعلنت دولة الإمارات عن وثيقة "مبادئ الخمسين"، المشروع الأول ضمن "مشاريع الخمسين"، تحدّد توجهاتها للخمسين سنة المقبلة وترسم مسارها الاقتصادي والسياسي والتنموي.

الوثيقة وجه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، واعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحددت المسار الاستراتيجي للإمارات خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن المسار القادم لدولة الإمارات اقتصادي.. ومنهجها السياسي قائم على السلم والسلام والحوار.. وتنميتها شاملة في كافة مناطقها وعبر كافة قطاعاتها.

وقال: "مصلحتنا العليا والوحيدة والرئيسية توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات."

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دولة الإمارات وجهة واحدة.. اقتصاد واحد.. وعلم واحد.. ورئيس واحد.. وسيعمل الجميع كفريق واحد في الخمسين المقبلة."

وتابع: "قيمنا خلال الخمسين القادمة ستبقى كما أرادها المؤسسون..

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.. تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم." <