التخابر مع داعش بمصر.. الإعدام لـ3 والمؤبد لآخرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية، بإعدام 3 مدانين، كما عاقبت 7 آخرين بالسجن بين المؤبد والمشدد في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

كما وجهت المحكمة للمتهمين أيضا تهم خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".



والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام غيابيًا، كل من: عماد أحمد عبدالسلام، ومفتاح أحمد عبدالسلام، وعياد أحمد عبدالسلام.

وعاقبت المحكمة كلا من محمد رجب عبدالواحد، ومروان الغريب وتامر رمضان بالسجن المؤبد، كما عاقبت كلا من عبد الحميد النبوي، ومحمد النبوي، وحسام صلاح، ومحمد رجب جمعة بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس/آب 2018 داخل وخارج مصر، ارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكان التمويل لجماعة إرهابية لعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

واستخدم المتهمون من الأول حتى الـ 6 موقعًا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلى جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق "تليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.

وكان النائب العام المصري السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.