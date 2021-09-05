الجيش في غينيا كوناكري يعلن "صد" هجوم على مقر الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع في غينيا كوناكري "صد" هجوم القوات الخاصة على مقر الرئاسة.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التأكد من صحتها تظهر رئيس غينيا كوناكري ألفا كوندي تحتجزه قوات خاصة بالجيش.



وصباح اليوم الأحد، ترددت أنباء قوية عن محاولة انقلاب جارية حاليا في غينيا كوناكري ذلك البلد الذي يقع على أطراف غرب القارة الأفريقية، ويتخذ موقعا مميزا وإلى جواره 6 دول تحيط به من كل الجهات.

وتشتهر غينيا في الفرنسية بأنها "جمهورية غينيا"؛ لكنها تسمى أحيانا غينيا كوناكري لتمييزها عن "بيساو". أما الدول المجاورة فهي من الشمال السنغال، ومالي من الشمال والشمال الشرقي، وكوت ديفوار من الشرق، وليبيريا من الجنوب وسيراليون إلى الغرب.

وتنقسم غينيا إلى ثماني مناطق إدارية شاملة 33 محافظات، بينما تعد كوناكري أكبر مدينة وأهم مركز اقتصادي.

وكوناكري ليست هي المدينة الرئيسية فهناك: (كانكان، نزيريكوري، كينديا ، ابي، غيكيدو، مامو و بوكي).

تبلغ المساحة الإجمالية لغينيا (245,857 كم²)، وعدد سكانها 12.7 مليون نسمة، ومن الغريب اعتمادها على أربع لغات هي: (الرسمية الفرنسية، والمحلية: المندنكا والفولانية والسوسو).

وغالبية الشعب الغيني يعتمد في دخله على الزراعة، باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد هذا البلد الأفريقي، وتحديدا زراعة الكاكاو والبن.