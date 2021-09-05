فرنسا تكشف أنها رحلت ما يقرب من 600 أجنبي منذ عام 2018

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

كشفت فرنسا، الأحد، أنها رحلت ما يقرب من 600 أجنبي منذ عام 2018 كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية ويشتبه في أنهم إرهابيون.



وقالت وزيرة الدولة لشؤون المواطنة المنتدبة لدى وزير الداخلية مارلين شيابا إنه "تم ترحيل 600 شخص أجنبي معروفين بالتطرف".

وأوضحت المسؤولة، خلال استضافتها في برنامج "لو غران رونديفو" المشترك بين تلفزة "سي نيوز" وراديو "أوروبا1" وصحيفة "ليزيكو"، أنه جرى منذ عام 2018 ترحيل غالبية 636 شخصا مصنفين في سجلّ تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أنه تم منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون ترحيل "أكثر من 450" أجنبيا كانوا مقيمين بشكل غير قانوني ومصنفين في سجلّ تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي.

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عدد المخططات الإرهابية التي تمّ إحباطها منذ تولي الرئيس ماكرون الرئاسة وعدد المتطرفين المطرودين.

وقال ‏وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات صحفية حينها، إنه "منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017، تمكنا من إحباط 36 خطة اعتداء إرهابي في البلاد، وطردنا حوالي 600 شخص متهمين بالتطرف".

وأكد ‏وزير الداخلية الفرنسي على أن "المعركة ضد الإرهاب ستستمر لسنوات لاحقة، وإغلاق الحدود لن يحمينا من الإرهاب".

‏وأضاف أن "تعديلات ستدخل على قوانين الإرهاب لنرد على تطوير الإرهابيين لتقنياتهم"، موضحا أن "مشروع القانون الجديد يتيح لنا مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم عبر الإنترنت".