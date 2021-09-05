شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر 3 طائرات حوثية مفخخة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.



ودان التحالف التصعيد الذي يقوم به الحوثيون لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، واصفاً إياه بالعمل العدائي الهمجي.

وأكد متابعة النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة واتخاذ الإجراءات الصارمة حيالها حمايةً للمدنيين.