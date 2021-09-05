اخبار العالم

بابا الفاتيكان: أصلي من أجل الأضعف في أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بابا الفاتيكان: أصلي من أجل الأضعف في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قال البابا فرنسيس اليوم الأحد إنه يصلي حتى تستقبل دول كثيرة اللاجئين الأفغان، وأضاف في إشارة إلى القيود التي فرضتها طالبان في الماضي على تعليم النساء، إلى أن من الضروري أن يتلقى الفتية والفتيات الأفغان تعليماً.

وأضاف أمام مئات الحاضرين لعظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس "في لحظات الاضطراب هذه، التي يبحث فيها الأفغان عن ملجأ، أصلي من أجل الفئات الأكثر ضعفاً".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا