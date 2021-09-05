بابا الفاتيكان: أصلي من أجل الأضعف في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قال البابا فرنسيس اليوم الأحد إنه يصلي حتى تستقبل دول كثيرة اللاجئين الأفغان، وأضاف في إشارة إلى القيود التي فرضتها طالبان في الماضي على تعليم النساء، إلى أن من الضروري أن يتلقى الفتية والفتيات الأفغان تعليماً.



وأضاف أمام مئات الحاضرين لعظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس "في لحظات الاضطراب هذه، التي يبحث فيها الأفغان عن ملجأ، أصلي من أجل الفئات الأكثر ضعفاً".