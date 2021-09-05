شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يحذر من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ادان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية طائرات مفخخة بدون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان بالمملكة العربية السعودية ، والتي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



وحذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني..داعياً المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.