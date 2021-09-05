ارتفاع حصيلة هجوم داعش في كركوك إلى 13 قتيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قُتل 13 عنصرا من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفّذه تنظيم داعش ليل السبت الأحد، وفق ما أفاد به ضابط رفيع المستوى ومصدر طبي فرانس برس.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان عبر تويتر اليوم الأحد إن "قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك".

وأضافت أن "الهجوم أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد مساء السبت، بمقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بعد هجوم مسلح في محافظة كركوك.

ويُعد هذه الهجوم أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن منذ بداية العام في جنوب كركوك.