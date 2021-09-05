مهاجر أفغاني يطعن شخصين في برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلنت الشرطة الألمانية إصابة شخصين طعناً على يد مهاجر أفغاني في العاصمة برلين.



ونقل موقع "روسيا اليوم" عن شرطة برلين أن مهاجراً أفغانياً طعن أمس السبت ستينية عدة مرات عندما كانت في حديقتها بفيلمسدورف وألحق بها جروحاً خطيرة في العنق، ورجلاً في الـ 66، هرع لمساعدتها.

وأكدت الشرطة إيقاف المهاجر، وتبين أنه يقيم في البلاد منذ 2016 ويعاني مشاكل نفسية قد يكون لها دور في جريمته.