نائب أمريكي يطالب بلينكن برحلات إجلاء خاصة من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

دعا النائب الأمريكي مايك والتز، وزارة الخارجية إلى العمل مع منظمات غير حكومية قال إنها تحاول الحصول على الموافقة لتسيير رحلات طيران عارض لإجلاء أمريكيين وحلفاء معرضين للخطر لا يزالون يختبئون في العديد من المدن الأفغانية.



وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس السبت، قال النائب الجمهوري والمسؤول السابق في البيت الأبيض إن عدداً من المنظمات غير الحكومية أبلغته برحلات طيران عارض "متاحة وممولة ومستعدة للتحليق" وبأن قوائم بأسماء أطقم وركاب الرحلات جاهزة.

وأضاف والتز، وهو من قدماء المحاربين، إن مجموعات من الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات خاصة، يختبئون قرب المطارات في انتظار التصريح بمغادرة البلاد.

ولم يحدد والتز عدد الرحلات التي تنتظر تصريحاً بالإجلاء، ولم يتسن الحصول على تعليق آخر حتى الآن من مكتبه.

وقال إن المنظمات غير الحكومية مستعدة لإرسال قوائم الركاب للسماح للحكومة الأمريكية بـ "فحص وترتيب للأولويات بشكل مناسب".