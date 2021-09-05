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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر: المؤبد لـ7 جواسيس يعملون لحساب داعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021
قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بمعاقبة ثلاثة أشخاص بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".
وعاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم،أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما بذات القضية.
وكانت المحكمة قضت بإعدام ثلاثة متهمين في القضية .
واسندت المحكمة للمدانين اتهامات "الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين".