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مصر: المؤبد لـ7 جواسيس يعملون لحساب داعش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بمعاقبة ثلاثة أشخاص بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".

وعاقبت  الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم،أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما بذات القضية.

وكانت المحكمة قضت بإعدام ثلاثة  متهمين في القضية .

واسندت المحكمة للمدانين اتهامات "الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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