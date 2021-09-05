مصر: المؤبد لـ7 جواسيس يعملون لحساب داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بمعاقبة ثلاثة أشخاص بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".



وعاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم،أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما بذات القضية.

وكانت المحكمة قضت بإعدام ثلاثة متهمين في القضية .

واسندت المحكمة للمدانين اتهامات "الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين".