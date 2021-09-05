مصر تؤكد تضامنها الكامل مع العراق لاستئصال الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

أدانت مصر اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الغادر في محافظة كركوك الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.



وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم "تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه".

وشددت مصر على ثقتها فى أن "مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارًا على دحر الإرهاب وداعميه".