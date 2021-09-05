عون: على الشعب اللبناني أن يعرف من يُذله يوميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد أن الشعب اللبناني "مسروق ويُسرق يومياً"، مشيراً إلى أنه "كلام يجب أن يقال، وفعل يجب أن يقام!".



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم عنه، خلال استقباله وفداً شبابياً، أن "إفشال كل خطة للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس، إنما يعني شيئاً واحداً هو أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكم في البلد والشعب، تخشى المساءلة والمحاسبة".

وأضاف "أي خطة تعافي تنطلق من ثلاثة مرتكزات، أولاً تحديد الخسائر وتوزيعها، وثانياً تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وثالثاً تحديد سبل المعالجة".

وقال عون: "على الشعب أن يعرف من يذله يومياً للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف في أمواله في المصارف وأصوله بحرية"، مؤكداً أن كل ثورة شعبية يجب أن تصب في هذا الاتجاه، تحديد الخسائر وتوزيعها، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المسؤولين.

وشدد على ضرورة "إيجاد الحلول على نفقة من تسبب في الكارثة المالية ومسؤوليته"، مطالباً بـ "عدم تحميل الشعب مباشرة وحده دون سواه أوزار الأزمة".