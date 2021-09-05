مجلس النواب الليبي يستجوب حكومة الوحدة المؤقتة الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن المجلس سينعقد بعد غد الثلاثاء، لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.



وأفادت مذكرة داخلية لمجلس النواب، بأن النواب يعتزمون استجواب الحكومة في خمسة ملفات، هي الكهرباء، وجائحة كورونا، والسيولة النقدية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للدولة، حسب موقع بوابة الوسط الليبية اليوم الأحد.

ومن الأسئلة التي سيوجهها النواب للحكومة، حقيقة الجهود التي تبذلها لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة خاصةً السوريين الموجودين بشكل علني في العاصمة طرابلس في تهديد للمدنيين.