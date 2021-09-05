شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن يُدين هجمات الحوثي على الأعيان المدنية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وطالبت بموقف دولي حاسم يوقف تصعيد الميليشيا المدعومة من إيران.

واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صحافي، بشدة هجوم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بسلسلة من الهجمات الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران.

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وأشار إلى "أن تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة والممنهجة والتي تستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، تعكس بشكل جلي سلوك هذ الجماعة المتعنت وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ".

وأكدت الخارجية اليمنية، أن تلك الهجمات "تشكل انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وهو أمر يتطلب موقفا دوليا حاسم لوقف ذلك التصعيد الخطير التي تمارسه هذه الميليشيات ومحاسبتها".

كما أكدت، "أن هذا التصعيد الخطير بالإضافة لاستمرار عدوانها وانتهاكها لحقوق الشعب اليمني وإصرارها على مواصلة الحرب ورفضها لكل مبادرات السلام وتهديدها لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ماهي إلاّ انعكاس لارتهان قرارها السياسي لصالح الأجندة الإيرانية".

وشدد البيان على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في وقت سابق، فجر الأحد، اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ٣ صواريخ بالستية و٣ طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.