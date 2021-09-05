انقلاب عسكري في غينيا.. واعتقال رئيس البلاد.. وزعيم الانقلابيين يحل الحكومة ويعطل الدستور (فيديو وصور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب:ضياء السقا- وكالات

شهدت مدينة كوناري، عاصمة غينيا، الأحد، انقلابا عسكريا، مع ورود تقارير عن اعتقال الرئيس ألفا كوندي.

ونقل موقع Guineenews عن "مصادر موثوق بها" قولها إن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما وعددا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر كوندي محاطا بمجموعة من العسكريين.

وأفادت مجلة Jeune Afrique بأن الانقلاب يقوده عناصر من وحدة النخبة للمهامة الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، مشيرة إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف.

ويتزعم الانقلابيين قائد تلك الوحدة المدعو مامادي دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلن دومبوي في تصريح مسجل عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وسط العاصمة الغينية كوناري تشهد انتشارا للجيش، بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود المدججين بالسلاح حول القصر.

من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي قوله إن السلطات اعتقلت 25 عسكريا متورطا في محاولة الانقلاب.