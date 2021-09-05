قرية "حلال" في موسكو

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"الخليج 365" من دبي: يجب أن تكون هناك قطعة أرض واحدة على هذه الكوكب تتذكرها دائمًا. فيها بيتك وحديقتك، وتنتشر في أرجائها ضحكات أطفالك. مكان وجدت فيه سعادة هذا العالم، مكان لن تغيره لأي مكان آخر، مكان تفتقده دائمًا أثناء السفر، وتريد العودة إليه في أسرع وقت ممكن.

هذا العالم هو ملاذنا المؤقت، فنحن فيه فقط ضيوف. نعم، لن نأخذ أي شيء معنا. لكن هنا يمكننا أن نخلق، ونهتم، ونرعى. أرسلنا إلى هنا من أجل الاستفادة المثلى من الوقت المخصص لنا، لنكون أفضل الناس، مخلوقات الله، والأفضل في الطبيعة. فلماذا لا نفعل شيئًا جديرًا بالاهتمام حقًا في هذه الحياة باستخدام الموارد التي لدينا؟ لماذا لا نفعل شيئًا يقربنا من طبيعتنا ويعيدنا إلى الوطن. بعد كل شيء، لا يمكن أن يكون هناك خطأ في الخلق: لقد خلق الإنسان من أجل الطبيعة، وخلقت الطبيعة للإنسان. لكن لا ينبغي أن يكون لهذا الثنائي عواقب وخيمة على أي من الجانبين. في قلب هذه العلاقات يوجد الحب والمسؤولية والنهج الواعي للحياة. من معنا لنبني ذلك الواقع حيث الطبيعة والإنسان في حالة توازن وانسجام؟ من معنا لتحسين هذا العالم؟

إنه المانيفستو الذي أعلنته أمينة شابانوفا، صاحبة مشروع القرية الحلال في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وهي مصممة ملابس تتارية - روسية، وصاحبة شركة أزياء إسلامية.

إنها قرية أمينوفكا السكنية، التي تبلغ مساحتها 83 هكتارًا. بدأ العمل فيها في مايو 2021، وتتضمن مسجدًا ومركز ترفيه حلال. في هذه القرية، يحظر الكحول والتدخين وتربية الخنازير.

تقول شابانوفا على إنستاغرام إن مشروعها يهدف إلى نشر المبادئ الإسلامية، وإلى انتهاج القيم العالية وتربية الأجيال تربية صالحة.