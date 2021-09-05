بريطانيا تتجه لإصدار جواز سفر اللقاح

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"الخليج 365" من لندن: تعتزم الحكومة البريطانية إدخال جوازات سفر اللقاحات في أماكن كبيرة لتجنب الإغلاق الشتوي وسط تصاعد حالات الإصابة من متغيرات كورونا الجديدة.

وقال وزير للقاحات البريطاني نديم الزهاوي، يوم الأحد، إن الحكومة تريد تجنب موقف تضطر فيه الشركات باستمرار إلى فتح وإغلاق أبوابها في وقت قصير.

وأضاف في حديث لشبكة (سكاي نيوز) أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان سيتم تقديم لقاحات فيروس كورونا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا - وشدد على أنه إذا حدث ذلك، فستكون موافقة الوالدين مطلوبة.

اللجنة المشتركة

جاءت تعليقات الوزير البريطاني بعد أن قررت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) عدم دعم تطعيم الصغار لأسباب صحية فقط، نظرًا لأن فيروس كورونا يمثل خطرًا منخفضًا عليهم.

ويقوم كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة حاليًا بمراجعة الفوائد الأوسع لهذه الخطوة، مثل تقليل التغيب عن المدرسة.

وحول مسألة ما إذا كان ينبغي تقديم لقاح للأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، قال السيد الزهاوي: "لم نتخذ أي قرارات، لذلك لم نقرر عدم الاستماع إلى الخبراء.

وأضاف: "على العكس من ذلك، وافق جميع الوزراء الأربعة المعنيين في الشؤون الصحية، في أقاليم المملكة المتحدة وعلى راسهم وزير الصحة ساجد جاويد وزملائه الوزراء في الإدارات المفوضة، على مطالبة كبار المسؤولين الطبيين بتشكيل فرق خبراء، بما في ذلك لجنة التنسيق المشتركة في ذل ، حتى يتمكنوا من التوصية بأي طريقة علينا الذهاب."

جواز سفر اللقاح

ولدى سؤاله عما إذا كان قد اتخذ قراره بشأن جوازات سفر اللقاح، قال الزهاوي: "نحن نبحث، بحلول نهاية سبتمبر، عندما أتيحت الفرصة للجميع للحصول على التطعيم الكامل، للأماكن الكبيرة، والأماكن التي قد تؤدي في النهاية إلى التسبب في ارتفاع حقيقي في عدد الإصابات، حيث نحتاج إلى استخدام عملية الاعتماد".

وقال إن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم كان بارعا في إجراءاته فيما يتعلق بفحص حالة اللقاح لإعادة فتح مباريات كرة القدم "هذا هو نوع الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ونحن على الطريق الصحيح بالتأكيد لمواصلة التأكد من أننا نفعل ذلك.

وقال الزهاوي: "أسوأ شيء يمكننا القيام به لتلك الأماكن هو أن يكون لدينا نوع من استراتيجية مفتوحة ومغلقة لأننا نرى معدلات الإصابة ترتفع بسبب التفاعل الوثيق بين الناس، هكذا ينتشر الفيروس، إذا كان الناس في أماكن قريبة بأعداد كبيرة نرى طفرات تظهر".

وأكد وزير اللقاحات: "أفضل شيء تفعله بعد ذلك هو العمل مع الصناعة للتأكد من أنها يمكن أن تفتح بأمان وبشكل مستدام على المدى الطويل، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التحقق من حالة اللقاح."

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