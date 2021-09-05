"فرحة القصاص للطفلة روضة".. ارتياح في أسرة المجني عليها بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبلت أسرة الطفلة روضة حسن علي عبدالمجيد سلامة، والتي لقيت مصرعها على يد سائق "توكتوك" مسن، بمركز الرياض في كفر الشيخ، اليوم الأحد، قرار محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، بإحالة أوراق قاتلها لفضيلة المفتي، بفرحة غامرة، وذلك عقب صدور قرار المحكمة.

أكد علي عبدالمجيد، جد الطفلة المجني عليها، لمصراوي أن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي أثلج صدور جميع أفراد الأسرة بعد فترة ترقب 4 أشهر انتظارًا لمحاكمة المتهم.

وقال إن حفيدته روضة أعاد لها المستشار علاء شجاع رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ حقها وبعد صدور قرار المحكمة هدأت نيران الغضب في قلوب جميع أفراد الأسرة تجاه المتهم لأنه تسبب في حرمان أبوين من طفلتهما.

وفي السياق قال عبدالسلام ضيف الله، دفاع الطفلة المجني عليها، إن قرار المحكمة جاء بعد جهد 4 أشهر من العمل على إثبات حق الطفلة عندما ارتكب المتهم جريمته، وذلك بعد نجاح رجال الشرطة بمركز شرطة الرياض في رصد الأدلة ضد المتهم.

وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، حضوريًا بإحالة أوراق عجوز متهم بقتل طفلة عمدًا بمركز الرياض، إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 7662 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2146 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمد.أ.م.أ"، وشهرته حميدو أبوزيد، 65 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بعزبة فرج الكبرى التابعة لمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 9 مايو 2021، بدائرة مركز شرطة الرياض، قتل الطفلة روضة حسن علي عبدالمجيد سلامة، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم بيت النية، وعقد العزم على قتل الطفلة، وما أن انفرد بها حتى أطبق يده اليسرى على عنقها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت تلك الإصابات بحياتها.

وأوضحت أوراق القضية أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي في ذات الزمان، والمكان خطف الطفلة المجني عليها بالتحايل بأن استوقفها حال سيرها بالطريق معترضًا طريقها بمركبة الـ"توكتوك"، طالبًا منها إرشاده عن قرية أم سن التابعة لمركز الرياض رغم علمه بمكان القرية، وتمكن بذلك من استدراجها للاستقلال رفقته قاصدًا إبعادها عن أعين المارة.

ووفق التحقيقات التي أجريت مع المتهم أوضحت أنه لجأ إلى فعل ذلك لارتكابه جنحة سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بالطفلة المجني عليها عبارة عن قرط ذهبي، ثم تخلص من جثتها بتعبئتها في جوال، ووضعها في مركبة الـ"توكتوك" قيادته والقاها في مياه بحر ميت يزيد بناحية كوبري الخمار.