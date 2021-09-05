بعد قرار جامعة الأزهر بتطعيم الطلاب.. ننشر أماكن الحصول على لقاح فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الأحد، اجتماع لجنة الأزمات لمناقشة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد. بحسب بيان صحفي.

وناشدت اللجنة، جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أنه تقرر بدء حملات التطعيم بداية من السبت المقبل، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأكدت أن التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا متاح من خلال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأعلن رئيس الجامعة، وضع نقاط تطعيم في "الدراسة بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية"، ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم" بحرم البنين بمدينة نصر.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان له، الأحد، أنه تم وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية فرع البنات بالقاهرة، بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، ونقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.