يبيع الأسلحة النارية عبر فيسبوك.. ضبط "أدمن جروب" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط "أدمن صفحة ومجموعة خاصة" "جروب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتهمة نشر منشورات ومشاركات علنية لبيع وتجارة السلاح الأبيض والناري للجمهور بمقابل مادي.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط إدارة تكنولوجيا المعلومات "جرائم تقنية المعلومات - فرع شرق الدلتا" بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل من ضبط "أ.م.ع" 25 عاما، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، وبحوزته هاتف محمول، وذلك لقيامه بنشر مشاركات علنية على صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لبيع وتجارة السلاح الأبيض والناري للجمهور بمقابل مادي.

بفحص الهاتف المحمول تبين إدارته للحساب ومجموعة خاصة مغلقة تضم 5909 أعضاء على تطبيق "فيسبوك"، ومجموعة أخرى تضم 112 عضوًا على تطبيق "واتس آب".

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأنه يتحصل على تلك الأسلحة بالقطعة من العديد من الأشخاص تعرف عليهم من خلال شبكة التواصل الاجتماعي.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1237 إداري مركز ميت سلسيل، للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.