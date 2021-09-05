"مخدرات بـ2 مليار جنيه".. تفاصيل الحكم على 8 أجانب و2 مصريين في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

أسدلت محكمة جنايات البحر الأحمر، الستار على واقعة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تخطت قيمتها حوالي 2 مليار جنيه، بالحكم على المتهمين اليوم الأحد.

وقررت المحكمة الحكم على 10 متهمين "7 باكستانيين وإيرانى و2 مصريين" بجلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية في البحر الأحمر، بالإعدام.

وفي شهر أبريل عام 2019، نشرت وزارة الداخلية، فيديو يرصد نجاح قوات الشرطة والقوات البحرية في ضبط عناصر تشكيل عصابي لمحاولتهم تهريب أكثر من 2 طن لمخدر الهيروين و99 كيلو جرامًا لمخدر الآيس إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد، حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم "مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، سلاح، و7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات حرس الحدود، وبمشاركة فاعلة مع القوات البحرية تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص) رغم صعوبة الأحوال الجوية.

أسفرت أعمال التفتيش بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض وذلك على النحو التالي: "1900" لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها "2" طن و147 كيلو جرامًا، 99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو جرامًا.

وضُبط مبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبية باكستاني، 171 دولار أمريكي، 4 هواتف محمولة، قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي "2,050,000,000" مليارين وخمسين مليون جنيهًا.