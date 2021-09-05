تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. خطوات وطريقة التقديم للكليات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن أفضل الجامعات الخاصة من أجل الالتحاق بكلياتها خاصة الذين لم يتمكنوا من دخول الكليات التي يردونها في الجامعات الحكومية.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مد باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة حتى الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس 9 سبتمبر.

وقال المجلس، في بيان رسمي: نظرا للإقبال الكبير من الطلاب ولإتاحة الفرصة لهم للاختيار واتخاذ القرار فقد تقرر مد فترة استقبال رغبات الطلاب على الموقع حتى الخميس الموافق 9 سبتمبر الساعة الثانية بعد الظهر.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل نظام وخطوات التقديم وكافة المعلومات من خلال الفيديو التالي:

وشدد المجلس في تنبيه له على أنه لا يحق التقدم لأي طالب حاصل علي نسبة مئوية أقل من 55% في مجموع الثانوية العامة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل نظام التقديم وكافة المعلومات من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

الجدول الزمني

المرحلة الأولى: متاحة للطلاب الناجحين من حاملي الشهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 وتبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية: متاحة للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة-الفنية- الأزهرية) عامي (2020 و2021) ممن لم يتم ترشيحهم لأي من الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى وتبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.